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Реал – Милан: Лопетеги представляет свой план на родном Сантьяго Бернабеу, или Что с Луниным

17:31 317 Читати українською
Реал – Милан: Лопетеги представляет свой план на родном Сантьяго Бернабеу, или Что с Луниным
Андрей Лунин имеет все шансы быть третьим в иерархии вратарей Реала
Тарас Котив Тарас Котив

Реал Мадрид принимает Милан в матче за трофей Бернабеу. Сегодня, 11 августа, состоится испанский дебют Лопетеги на посту главного тренера "королевского" клуба.

Два величественных клуба, на счетах которых 20 Кубков Европы на двоих. Матч Реал - Милан, который стартует в 22:00 по киевскому времени, будет первым для мадридской публики после золотой эры Зинедина Зидана. Француза на Сантьяго Бернабеу любили и как игрока, и как тренера. Выходца из Страны Басков Лопетеги ждет более трудная задача - завоевать благосклонность едва ли не самой требовательной публики мира. После 3-х подряд выигранных ЛЧ планка стоит еще выше, чем когда-либо. Тем более не все в раздевалке воспринимают Хулена как тренера, готового принимать подобный вызов.

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Экс-наставник Реала Б, Порту и всех возрастных групп сборной Испании не планирует легко сдаваться. Лопетеги имеет собственное виденье развития "сливочной" команды и хочет вписать свое имя в историю. Во время турне по США было видно, что его видение игры команды может понравиться фанатам Мадрида. В нынешнем матче против Милана 51-летний баск желает влюбить в свою игру фанатское сообщество "королей". Поединки с Ромой, Ювентусом и Манчестер Юнайтед раскрыли его карты.

План на жизнь без Роналду

План Лопетеги - играть с мячом, быстрый футбол и молниеносный прессинг при потере владения с целью как можно быстрее отобрать круглого у соперника. Все это необходимо наставнику Реала для того, чтобы команда не страдала ностальгией из-за ухода главного бомбардира Криштиану Роналду. Мадридцы должны играть в как можно более скоростной футбол, чтобы компенсировать потерю португальца.

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В субботу Сантьяго Бернабеу оценит, на что способен Реал без Кришти - их лучшего бомбардира последних 9-и сезонов. Очередной вызов для нового руководителя. Чтобы нивелировать отсутствие КР7, Лопетеги применяет различные тактические системы и ищет альтернативные. Один из вариантов - 4-3-3, но при определенных условиях команда может переходить на 4-4-2. При отсутствии Роналду команда должна быть единым целым - все работают на одну цель.

Как будет выглядеть Реал против Милана

Лопетеги снова испытает Асенсио в роли фальшивой девятки во время товарищеского матча за трофей Бернабеу. Партнерами Марко в атаке должны стать Карим Бензема и Гарет Бейл. С валлийца, что довольно рискованно из-за его травматичности, лепят нового лидера по подобию Криштиану. Для всех участников нового трио это очень хороший тест. Во время Международного Кубка чемпионов забивали все: Бейл с Асенсио отличились по 2 раза, Бензема забил 1 мяч.

Впрочем обновленный Реал стремится также восстановить свой знаменитый план Б, который работал в наиболее триумфальный сезон Зидана, когда "бланкос" выиграли чемпионате Испании и Лигу чемпионов. Шанс получат и те, кто провалился в предыдущем розыгрыше Примеры: Дани Себальос и Маркос Льоренте. Фланговый защитник Серхио Регульон должен доказать, что достоин занять место Тео Эрнандеса, который ушел в Сосьедад. Альваро Одриосола и Винисиус дебютируют перед требовательной публикой домашнего стадиона. Бразильца ждут с особым нетерпением.

Матч с Миланом - последнее испытание перед Таллином, где ждет битва с Атлетико за Суперкубок Европы. Поэтому стоит надеяться появления игроков основы, которые ранее отдыхали, но должны втягиваться в игровой ритм.

Вопрос Лунина не такой простой

Обновления в деле 19-летнего украинского вратаря? Прежде всего стоит отметить, что в заявку на Милан он попал. Как и... все остальные голкиперы Реала: другой новенький Куртуа, а также Навас и Касилья с Люка Зиданом. Последние двое должны покинуть Мадрид, но пока ничего по их будущему не решен. Главный тренер Севильи подтвердил, что тема с интересом к Касилье существует, но намекнул, что пока есть более неотложные дела. С сыном Зидана давно все ясно: 20-летний кипер - единственный в рамке, кто не провел ни одного товарищеского матча летом.

Итак, остаются два великана (Куртуа и Лунин ростом вымахали за 1,90 м) и Навас (1,85 м). Вряд ли в планах Реала отпускать такого хорошего запасного вратаря, как костариканец. А вот захочет ли сам Навас мириться с понижением в статусе? Что же, он очень эмоционально отвечает на этот вопрос, последний раз даже сравнив возможный уход со смертью.

primera victoria en la pretemporada️ Первая победа в предсезонке ️

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Поэтому Лунину, скорее всего, придется оставаться на роль третьего стража ворот. В Кубке Испании поиграет точно, но больше в трясине Реала Б. С другой стороны, каким бы талантливым Лунин ни был, ему только 19, а за плечами лишь опыт УПЛ и немного игры в Лиге Европы и сборной. Поэтому трудно найти клуб той же Примеры, который бы поставил на него как основного. При таких условиях лучше уже оставаться в Мадриде, чем опускаться в Сегунду.

Тем более, что на его стороне сам президент Реала. По версии Diario Gol, Флорентино Перес не видит перспектив для 31-летнего Наваса и хочет, чтобы Лунин оставался игроком ротации. А когда придет время, Андрей должен будет заменить 26-летнего Куртуа - голкипера, который имеет все шансы быть №1 в главной команде на ближайшие 5, а то и более лет.

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