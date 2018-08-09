Куртуа vs Навас: Лопетегі не готовий обирати, проте визначив майбутнє Луніна

Головний тренер мадридського Реала Хулен Лопетегі не має наміру обирати основного голкіпера з-поміж новачка Тібо Куртуа та Кейлора Наваса, запевняє Marca.

Попри те, що підписання Тібо Куртуа виглядає кінцем кар'єри Кейлора Наваса в мадридському Реалі, керманич "вершкових" Хулен Лопетегі вірить, що зможе працювати з обома кіперами – і бельгійцем, і костаріканцем.

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Головний тренер, схоже, хоче повторити трюк Жозе Моурінью, який в сезоні 2012/13 постійно ротував Ікера Касільяса та Дієго Лопеса. Як і ексцентричний португалець, Лопетегі впевнений – календар "галактікос" надає багато часу та простору для співіснування двох воротарів на позиції "номер один" без жодних проблем.

Наразі третім в ієрархії кіперів є Андрій Лунін, який за 3,5 тижні в клубі справив приємне враження на тренерський штаб і фахівців. Однак, оскільки боси Реала не збираються тиснути на Наваса, щоб той пішов із клубу, то піти змушений буде українець. "Галактікос" невдовзі мають знайти для Луніна пристойний варіант оренди, щоб він мав стабільну ігрову практику в новому для себе чемпіонаті. Зважаючи на вік наявних виконавців у воротарській позиції, в Мадриді вірять, що питання стража воріт вирішене на найближчі 15 років.

Доля інших кіперів Реала вже визначена. Кіко Касілья ще раніше припускав, що йому доведеться піти. В останні тижні 31-річний воротар зайняв вичікувальну позицію, але після переходу Куртуа йому, вочевидь, уже нічого ловити в столиці. У схожому становищі опинився й Люка Зідан – без протекції батька та через відсутність прогресу в грі його майбутнє відтепер за межами Бернабеу. Натомість молоді Моха та Бельман набиратимуться досвіду в матчах за Кастілью у Сегунді B.