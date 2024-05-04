Реал переграв Кадіс у 34 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Карло Анчелотті залишив Андрія Луніна у запасі на гру проти "жовтої субмарини". Місце у воротах зайняв Тібо Куртуа, який зіграв вперше з серпня. Бельгієць кілька разів рятував Реал від пропущеного гола.

Реал розгромив Кадіс і крокує до чемпіонства – Куртуа повернувся фантастичним сейвом, Беллінгем наблизився до Довбика

"Вершкові" досить легко переграли Кадіс. Відкрив рахунок чудовим ударом Браїм Діас. Подвоїв перевагу Беллінгем з передачі, який оформив свій 18 гол у Ла Лізі. Вперше у чемпіонаті Діас оформив гол+пас в одному матчі за "вершкових". А крапку у грі поставив Хоселу.

Реал після перемоги випереджає Барселона 14 очок. Кадіс залишився у зоні вильоту з 26 балами.