Лопетегі підготував план B – Реал гратиме з "фальшивою дев'яткою"

Новий головний тренер мадридського Реала Хулен Лопетегі продовжує шукати ідеї для гри "галактікос" в атаці. На сьогодні керманич іспанського гранда, схоже, визначився із альтернативною тактикою.

Альтернативним варіантом в атаці буде гра з "фальшивою дев'яткою", а цю роль виконуватиме Марко Асенсіо, запевняє Marca.

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Перед новим сезоном на плечі 22-річного атакувального хавбека лягає вантаж відповідальності – вболівальники "вершкових" покладають на нього надії, а керманич Реала Лопетегі вірить, що його можна використовувати в ролі центрфорварда. Асенсіо розпочинає свій третій сезон на Бернабеу й місцева вимоглива публіка впевнена в тому, що настав час іспанцю продемонструвати всі свої найкращі здібності та вийти на якісно новий рівень.

У спарингу проти Ювентуса він став головним болем для однієї з найкращих захисний ліній Європи завдяки своїй непересічній техніці. Асенсіо оформив дубль, а за його настроєм було очевидно – може забивати ще. Оскільки Реал більше не має планів підписувати атакувальних гравців у літнє трансферне вікно, Марко Асенсіо став реальною опцією для гри на позиції "дев'ятки".

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"Асенсіо у ролі "фальшивої дев'ятки" – чудовий варіант для нас. Передсезонна підготовка для того й існує, щоб пробувати різні моделі та виявляти нові ресурси. Цілком реально, що до цієї ідеї ми ще повернемося в ході сезону. За тим, як він грає на новій позиції, було приємно слідкувати. Та найвагоміше на те, де він грає, а те, як він це робить", – прокоментував гру Асенсіо проти Юве Лопетегі.

На думку іспанських ЗМІ, швидкість, дриблінг і вміння бити по воротах роблять Асенсіо ідеальним кандидатом на роль "фальшивої дев'ятки", а його шанси на отримання однієї з головних ролей в оркестрі нового тренера залежатиме від гри в наступних спарингах – із італійськими Ромою і Міланом, а також у матчі за Суперкубок Європи проти Атлетіко. Мадридське дербі відбудеться 15 серпня в Таллінні.