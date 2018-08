Від BBC до BBV, контроль заради контролю та проблема №9: чим вразив та розчарував Реал у першому матчі Лопетегі

Реал провів перший матч під керівництвом Хулена Лопетегі у новій ері після Кріштіану Роналду. Чим вразив та розчарував Мадрид, з'ясував "Футбол 24".

Від BBC до більш гнучкого BBV

Оскільки Реал поки що не знайшов спадкоємця Роналду, Лопетегі робить ставку на 18-річного Вінісіуса, який лише звикає до європейського футболу. У матчі проти МЮ бразилець був частиною, можливо, нового ударного тріденте Мадрида BBV. З перших хвилин 45-мільйонний вундеркінд посів вакантне місце на лівому фланзі атаки, де добряче закрутив голову Фосу-Менсі. Вінісіус продемонстрував усі необхідні якості для гри в королівському клубі: силу, талант, наглість та, що найбільш важливо, хорошу взаємодією з партнерами – Бейлом та Бензема.

По ходу гри бразилець перемістився на фланг Бейла, валлієць почав виконувати роль "дев'ятки", а француз атакував з лівого краю. Іноді виходило навіть дуже не погано, а це означає, щоб без Кріштіану Реал може стати більш різноманітним попереду. Принаймні, Лопетегі пробує усі можливі варіанти.

