Від BBC до BBV, контроль заради контролю та проблема №9: чим вразив та розчарував Реал у першому матчі Лопетегі

Реал провів перший матч під керівництвом Хулена Лопетегі у новій ері після Кріштіану Роналду. Чим вразив та розчарував Мадрид, з'ясував "Футбол 24".

Від BBC до більш гнучкого BBV

Оскільки Реал поки що не знайшов спадкоємця Роналду, Лопетегі робить ставку на 18-річного Вінісіуса, який лише звикає до європейського футболу. У матчі проти МЮ бразилець був частиною, можливо, нового ударного тріденте Мадрида BBV. З перших хвилин 45-мільйонний вундеркінд посів вакантне місце на лівому фланзі атаки, де добряче закрутив голову Фосу-Менсі. Вінісіус продемонстрував усі необхідні якості для гри в королівському клубі: силу, талант, наглість та, що найбільш важливо, хорошу взаємодією з партнерами – Бейлом та Бензема.

Міжнародний кубок чемпіонів: Реал у дебютному матчі Луніна поступився Манчестер Юнайтед

По ходу гри бразилець перемістився на фланг Бейла, валлієць почав виконувати роль "дев'ятки", а француз атакував з лівого краю. Іноді виходило навіть дуже не погано, а це означає, щоб без Кріштіану Реал може стати більш різноманітним попереду. Принаймні, Лопетегі пробує усі можливі варіанти.

Дебют Луніна за Реал проти МЮ: чому українець здобув стратегічну перемогу над конкурентами

Vinicius with the step overs looks a talent! pic.twitter.com/V3DwQCX0iV — FootySays (@Footy_Says) 1 серпня 2018 р.

Одріосола кидає виклик Карвахалю

22-річний баскський захисник показав, що зовсім не має наміру гріти лаву запасних. Альваро непогано комбінував з Бейлом на правому фланзі атаки, а особливо добре порозумівся з Бензема, інстинктивно відчуваючи переміщення француза. На 8-й хвилині матчу Одріосола увірвався у штрафний майданчик та виконав блискучу передачу на Каріма, який вкотре не зрадив собі, змарнувавши класний момент. У цьому епізоді "вершкові" оголили свій найбільший недолік...

Дебати навколо "дев'ятки" продовжуються

Промахи Бензема – це велика проблема для Реала. Якщо в попередні сезони "вершкові" могли собі дозволити таку розкіш завдяки супербомбардиру Роналду, то зараз фейли Каріма наражають Мадрид на серйозні неприємності. Його огріхи наразі просто нікому виправляти. Команда Лопетегі завдала 15 ударів по воротах Де Хеа, але забила лише один гол. Для порівняння, МЮ пробивав 6 разів і цього виявилось достатнього для перемоги. Алексіс та Еррера значно холоднокровніше підходили до реалізації своїх нагод, ніж Бензема чи Едегор, який не забив з лінії воротарського. Лопетегі поки що публічно не просить підписати нову "дев'ятку", але зараз ця позиція є "ахіллесовою п'ятою" чемпіонів Європи та світу.

Багато контролю заради контролю

Десь ми таке вже бачили. Збірна Іспанії, яку до ЧС-2018 готував Хулен Лопетегі, показала в Росії, що контроль м'яча без просування вперед – нічого не вартий. У першому матчі під керівництвом баскського фахівця Реал володів сферою 70% ігрового часу, але не отримав від цього бажаних дивідендів. Мадридці також більше, ніж вдвічі перевершили манкуніанців за числом передач (743 – 309), але й цього виявилось недостатньо для перемоги. Відтак, Лопетегі повинен сильно задуматись, чи продовжувати рухатись в напрямку контролю, адже Мадрид завжди славився, насамперед, вепртикальним футболом та швидкими контратаками.

Високий пресинг – панацея

Лопетегі не сподобалась, що у першому таймі "вершкові" дуже мляво відбирали м'яч, тож після перерви він дав вказівку високо пресингувати команду Моурінью. Таке рішення одразу ж дало бажаний результат. Гравці МЮ майже не покидали власну половину поля та лише відбивались. Часом "дияволи" навіть не могли зв'язати трьох передач поспіль. Особливо виділявся на фоні такої гри Дані Себальйос, який регулярно перехоплював м'ячі. Високий пресинг став панацеєю для Мадрида.

Реал не вразив у першому матчі під керівництвом Лопетегі, але тепер "королі" розуміють, над чим їм потрібно працювати. Деякі точкові трансфери також не завадять, адже такі виконавці як Роналду інколи становлять півкоманди.

"Бездоганно вписався в гру МЮ, але повинен вчитися на помилках Погба". Реакція англійських ЗМІ на дії Фреда проти Реала