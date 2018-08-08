Лопетегі нагадує гравцям Реала Бенітеса – від провалу тренера може врятувати лише Рамос

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі, схоже, не найкращим чином розпочав свою кар'єру в мадридському гранді.

Лопетегі зі скандалом покинув збірну Іспанії заради можливості очолити Реал. Після відходу Зідана королівський клуб в агонії шукав наступника француза та доволі несподівано зупинив свій вибір на 51-річному баску, який ніколи не працював з великими клубами. Ставка Переса на користь Лопетегі здивувала багатьох, але майже ніхто не очікував, що перші побоювання щодо перспектив фахівця з'являться всьго через два місяці після призначення. Адже Мадрид не провів ще жодного офіційного матчу.

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Що сталось?

Виявляється, що Лопетегі наразі не може знайти спільної мови з ветеранами Реала, які вже порівнюють його з Рафою Бенітесом! Шокуючу для фанів королівського клубу інформацію повідомив журналіст радіо Cadena SER Антон Меана, який стежив за командою під час північноамериканського турне.

Деякі найбільш впливові футболісти "бланкос" вважають, що Лопетегі чудово розбираєтья у футболі, однак його манера управління групою майже нічим не відрізняється від Бенітеса. Ветерани команди вже сумніваються, чи розуміє Хулен, як поводитись у такому великому клубі з великими футболістами.

Між Лопетегі та командою начебто виникла прірва і тренер поки що не зовсім розуміє, як здобути прихильність підопічних. Останні відчувають ностальгію за Зіданом, який дуже близько спілкувався з усіма футболістами та завжди публічно їх захищав. Поведінка баска кардинально протилежна. Він – замкнутий та відсторонений від колективу.

Ветерани Реала продовжують вивчати та аналізувати поведінку свого нового наставника, але з плином часу Лопетегі щораз більше нагадує їм нетривалу еру Бенітеса. Нагадаємо, що нинішній керманич Ньюкасла, не зумівши знайти спільну мову з гравцями, був звільнений Пересом всього через півроку.

Хто може врятувати Лопетегі

Антон Меана вважає, що від провалу баска може врятувати лише капітан Реала Серхіо Рамос, який є безумовним вожаком команди як на футбольному полі, так і поза ним. Капітан мадридського гранда лише декілька днів тому повернувся до тренувань і зараз його головна місія полягає в тому, щоб зруйнувати невидиму стіну між тренером та командою.

На щастя для Лопетегі, він перебуває у чудових стосунках з Рамосом, відзначивши роль капітана перед товариським матчем з Ромою: "Його лідерські якості мають величезне значення для команди. Кожен капітан повинен добре керувати з роздягальні, а Рамос робить це ідеально".

Рамос був першим, хто підтримав Лопетегі після скандального звільнення зі збірної Іспанії. Подейкують, що капітан Реала та "Червоної Фурії" ледь не побився з новоспеченим президентом Федерації футболу Іспанії Луїсом Рубіалесом, який вирішив прогнати баска через угоду з "бланкос". Всього через два місяці Серхіо вдруге повинен стати на захист Лопетегі, однак вже перед власними партнерами. Над Мадридом повис дух Бенітеса, який може прогнати лише великий капітан.