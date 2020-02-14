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Райола розповів, у який клуб хоче перейти Погба після Євро-2020

14 лютого 09:44 1171 Читать на русском
Райола розповів, у який клуб хоче перейти Погба після Євро-2020
Поль Погба / Sky Sports

Агент хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, Міно Райола, зізнався, що його клієнт розглядає варіанти відходу з англійського клубу.

"Поль хоче грати на найвищому рівні, але він не може кинути Манчестер Юнайтед у складній ситуації.

Манчестер Сіті або Ліверпуль захочуть придбати Погба, я не здивуюсь, – колишня зірка АПЛ шокував прогнозом щодо француза

Італія для Поля – як рідний дім. Він не проти повернутися в Ювентус. Подивимося, що буде після Євро", – цитує Райолу Goal.

Нагадаємо, Погба перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2016 року саме з Ювентуса. За "стару синьйору" француз виступав протягом чотирьох сезонів.

До слова, для Ювентуса придбання Погба – не єдиний варіант підсилення півзахисту. Нещодавно стало відомо, що туринці розглядають варіант з підписанням Корентена Толіссо із Баварії.

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