toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ЮВЕНТУС ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ

Райола рассказал, в какой клуб хочет перейти Погба после Евро-2020

09:44 140 Читати українською
Райола рассказал, в какой клуб хочет перейти Погба после Евро-2020
Поль Погба / Sky Sports

Агент хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, Мино Райола, признался, что его клиент рассматривает варианты ухода из английского клуба.

"Поль хочет играть на самом высоком уровне, но он не может бросить Манчестер Юнайтед в сложной ситуации.

Ман Сити или Ливерпуль захотят купить Погба, я не удивлюсь, – бывшая звезда АПЛ шокировал прогнозом для француза

Италия для Поля – как родной дом. Он не против вернуться в Ювентус. Посмотрим, что будет после Евро", – цитирует Райолу Goal.

Напомним, Погба перешел в Манчестер Юнайтед летом 2016 года именно из Ювентуса. За "старую синьору" француз выступал на протяжении четырех сезонов.

К слову, для Ювентуса приобретение Погба – не единственный вариант усиления полузащиты. Недавно стало известно, что туринцы рассматривают вариант с подписанием Корентена Толиссо из Баварии.

Клопп нацелился на двух суперзвезд Бундеслиги – Ливерпуль имеет огромные козыри в переговорах

blog_ava
Милан – Ювентус – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:50
556
Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Мино Райола Трансферы Ювентуса Поль Погба Поль Погба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
33
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук