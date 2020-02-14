Райола рассказал, в какой клуб хочет перейти Погба после Евро-2020

Агент хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, Мино Райола, признался, что его клиент рассматривает варианты ухода из английского клуба.

"Поль хочет играть на самом высоком уровне, но он не может бросить Манчестер Юнайтед в сложной ситуации.

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Италия для Поля – как родной дом. Он не против вернуться в Ювентус. Посмотрим, что будет после Евро", – цитирует Райолу Goal.

Напомним, Погба перешел в Манчестер Юнайтед летом 2016 года именно из Ювентуса. За "старую синьору" француз выступал на протяжении четырех сезонов.

К слову, для Ювентуса приобретение Погба – не единственный вариант усиления полузащиты. Недавно стало известно, что туринцы рассматривают вариант с подписанием Корентена Толиссо из Баварии.

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