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Ювентус готовий відмовитись від трансферу Погба заради хавбека Баварії

16:01 637 Читать на русском
Ювентус готовий відмовитись від трансферу Погба заради хавбека Баварії

Італійський гранд влітку спробує придбати хавбека Баварії та збірної Франції Корентена Толіссо, якого мюнхенський клуб планує виставити на трансфер.

Баварія хоче продати французького хавбека, щоб отримати ресурси для оновлення складу. Першим претендентом на 25-річного футболіста став Ювентус, інформує Calciomercato.

Баварія налаштована продати чемпіона світу заради нових трансферів

Туринці були зацікавленні у придбанні француза ще у 2017 році – до того, як Ліон продав його у Баварію за 41,5 млн євро. Зважаючи на нові обставини, керівництво "старої синьйори" схиляється до підписання Толіссо, а не його співвітчизника Поля Погба, який обійдеться клубу в значно більшу суму.

Зазначимо, що в поточному сезоні Толіссо зіграв 9 матчів у Бундеслізі і забив 1 гол. Також в його активі 5 матчів у Лізі чемпіонів.

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Теги
Трансфери Ювентуса Корентен Толіссо Корентен Толіссо Баварія Баварія Ювентус Ювентус Італія
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