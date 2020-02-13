Ювентус готовий відмовитись від трансферу Погба заради хавбека Баварії

Італійський гранд влітку спробує придбати хавбека Баварії та збірної Франції Корентена Толіссо, якого мюнхенський клуб планує виставити на трансфер.

Баварія хоче продати французького хавбека, щоб отримати ресурси для оновлення складу. Першим претендентом на 25-річного футболіста став Ювентус, інформує Calciomercato.

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Туринці були зацікавленні у придбанні француза ще у 2017 році – до того, як Ліон продав його у Баварію за 41,5 млн євро. Зважаючи на нові обставини, керівництво "старої синьйори" схиляється до підписання Толіссо, а не його співвітчизника Поля Погба, який обійдеться клубу в значно більшу суму.

Зазначимо, що в поточному сезоні Толіссо зіграв 9 матчів у Бундеслізі і забив 1 гол. Також в його активі 5 матчів у Лізі чемпіонів.

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