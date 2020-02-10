Манчестер Сіті або Ліверпуль захочуть придбати Погба, я не здивуюсь, – колишня зірка АПЛ шокував прогнозом щодо француза

Колишній нападник збірної Англії та низки клубів АПЛ Даррен Бент поділився думками щодо непростої ситуації хавбека Поля Погба в Манчестер Юнайтед.

"Часом його справді шкода. Він став цапом-відбувайлом абсолютно для всіх. Навіть коли він не грає, люди звинувачують його і говорять лише про нього. Я не думаю, що вплив соціальних мереж сильно йому заважає.

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Коли на ринку з'являється гравець рівня Погба, то буде багато претендентів. Давайте не забувати, що йому всього 26 років. Я не здивуюсь, якщо такі команди як Манчестер Сіті чи Ліверпуль захочуть придбати Погба. Якщо він у відмінній формі, він може підсилити більшість команд світу", – цитує Бента Daily Mail.

Нагадаємо, Погба пропустив більшу частину сезону 2019/20 через травму стопи, наразі француз продовжує свою реабілітацію.