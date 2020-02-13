Клопп націлився на двох суперзірок Бундесліги – Ліверпуль має величезні козирі в переговорах

Найсильніша команда Європи планує підсилити свій склад лідерами дортмундської Борусії та РБ Лейпциг. Шанси на успіх відносно високі.

Юргена Клоппа традиційно пов'язують з найкращими футболістами Бундесліги. В останні дні преса заявила про посилений інтерес від фахівця до Тімо Вернера та Джейдона Санчо, які можуть підсилити Ліверпуль влітку.

Клопп може достроково повернутись у Бундеслігу

SportBild повідомив про взаємну симпатію між англійським клубом і Тімо Вернером. Форвард Лейпцига проводить прекрасний сезон (20 голів і 6 асистів у 21 матчі БЛ), чим привернув увагу європейських грандів.

Минулого літа він продовжив з РБ контракт, але однією з головних вимог під час підписання була клаусула. За інформацією джерела, сторони зійшлися на сумі в 55-60 мільйонів євро (залежить від успішності виступів Лейпцига). Опція викупу стане доступна з літа-2020.

Враховуючи такі умови, Вернером цікавляться Баварія, Атлетіко, Челсі, Інтер і Ювентус. Однак фаворитом на гравця з низки причин стоїть Ліверпуль:

– Вернер мріє грати в Англії : "АПЛ – найцікавіша ліга. Спостерігати за англійським чемпіонатом і грати там – це щось особливе". Бажання футболіста корелює з бажанням Лейпцига, який, звичайно, хоче втримати Тімо в себе, але за іншого сценарію воліє краще відпустити його за кордон, ніж підсилити Баварію.

– Вернер прекрасно підходить стилю Ліверпуля . Агресивний пресинг, швидкі переходи, атаки форвардів з флангів – Тімо навчений цьому всьому в РБ і легко адаптується на Анфілді.

– Ліверпуль давно обкатує Вернера . Вперше мерсисайдці вийшли на футболіста попереднього міжсезоння і відтоді підтримують постійний контакт. Юрген Клопп продовжує висловлювати своє захоплення форвардом. Це дуже важливо для Тімо.

Німецькі ЗМІ запевняли про попередню домовленість форварда з Баварією, але відсутність ентузіазму в "ротен" відвернула Вернера. Його образило те, що мюнхенські боси поставили в пріоритет придбання Лероя Сане, а Хасан Саліхаміджіч і Герберт Гайнер відмовляються публічно говорити про свій інтерес.

– Вернер хоче вигравати титули, марить перемогою в Лізі чемпіонів . Улюбленим клубом Тімо в Англії завжди був Манчестер Юнайтед, однак наразі він розуміє, що більше шансів на трофеї з Ліверпулем.

– Між директором РБ Лейпциг Олівером Мінцлаффом і Ліверпулем сформувалися дуже хороші стосунки після трансферу Набі Кейта.

Якщо Ліверпуль хоче придбати Тімо Вернера наступного трансферного вікна, то повинен активувати клаусулу до кінця квітня, додає SportBild.

Daily Mail сьогодні видав іншу цікаву інформацію – Ліверпуль повідомив дортмундській Борусії про бажання підписати влітку Джейдона Санчо.

На 19-річного вінгера претендують Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, Реал і Барселона, а німці вимагатимуть щонайменше 120 мільйонів євро. Однак Ліверпуль сподівається, що їхній козир у переговорах буде найстаршим.

А козир цей – Юрген Клопп, який зберігає прекрасні стосунки з керівництвом Борусії та щотижня на зв'язку з Міхаелем Цорком і Гансом-Йоахімом Ватцке. Дортмунд також може бути зацікавлений у тому, щоб вести справи з Ліверпулем – Клопп ніколи не допустить, щоб в його клуб футболісти тікали так, як Усман Дембеле в Барселону.

Коуч відзначає, що якісно підсилити поточний склад Ліверпуля дуже складно, ціна Санчо його лякає, але герр Юрген не приховує свого захоплення англійським тінейджером.

Ще один джокер в рукаві мерсисайдців – Nike. З наступного сезону американський екіпірувальник розпочинає співпрацю з Ліверпулем. Водночас на контракті з Nike Джейдон Санчо, тому компанія може зіграти важливу роль у перемовинах, запропонувавши певні бонуси.

Джейдон у хороших стосунках з англійськими футболістами Ліверпуля – Трента Александер-Арнольда, Алекса Окслейд-Чемберлена та Джордана Хендерсона вважає своїми друзями. Важливий чинник, який допоможе Санчо адаптуватися в новому клубі. Як і допомога сім'ї на батьківщині. Коли батько залишив Джейдона самого в Дортмунді, дисципліна тінейджера постраждала.

Варто відзначити, що трансфер Санчо цього літа дуже ймовірний. "Грошові мішки" полювали за ним ще минулого року, однак тоді Борусія та сам футболіст заветували будь-які перемовини, домовившись про безумовну співпрацю на сезон-2019/20.

Джейдон демонструє розкішну форму (12 голів і 13 асистів у 19 матчах БЛ) і вже не запевняє про продовження кар'єри в Німеччині, тому тепер Борусії втримати його буде складно.

Для Ліверпуля придбання вінгера стає нагальним завданням, адже наступного сезону клуб не зможе повноцінно розраховувати на Мохамеда Салаха.

Єгипет хоче, щоб головна зірка країни взяла участь в Олімпійських Іграх-2020 у Токіо (23 липня – 8 серпня). Якщо Салах погодиться, то пропустить передсезонну підготовку Ліверпуля та старт чемпіонату. А в січні-лютому 2021 року Мохамед, скоріш за все, поїде зі збірною Єгипту на Кубок африканських націй і ще раз вдарить по складу мерсисайдців.

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