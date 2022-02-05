"Неймовірне розчарування — ми мали закривати гру ще в першому таймі. Поперечина, штанга, пенальті, маса моментів... Ми повинні були вигравати у 2-3 м'ячі, а не програвати у серії пенальті.

Несподіваний виліт Манчестер Юнайтед у матчі Кубка Англії проти Мідлсбро – 1:1 (7:8 пен.)

Гол взагалі не повинен був бути зарахований. Це шок, що його зарахували. Була чиста гра рукою. Мені б не знадобився VAR, це мав би побачити сам суддя, але VAR не мав би зараховувати гол.

Наскільки мені відомо, суддя та VAR вирішили, що це було ненавмисно, це було випадковістю. Як це може бути випадковістю, якщо м'яч торкається руки гравця, він підіграв собі рукою. Я не розумію, як це може бути збігом", — цитує Рангніка офіційний сайт МЮ.

Після 22-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 4-й сходинці.

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