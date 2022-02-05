"Невероятное разочарование — мы должны были закрывать игру еще в первом тайме. Перекладина, штанга, пенальти, масса моментов... Мы должны были выигрывать в 2-3 мяча, а не проигрывать в серии пенальти.

Неожиданный вылет Манчестер Юнайтед в матче Кубка Англии против Мидлсбро – 1:1 (7:8 пен.)

Гол вообще не должен был быть засчитан. Это шок, что его засчитали. Была чистая игра рукой. Мне бы не понадобился VAR, это должен был бы увидеть сам судья, но VAR не должен был засчитывать гол.

Насколько мне известно, судья и VAR решили, что это было ненамеренно, это было случайностью. Как это может быть случайностью, если мяч касается руки игрока, он подыграл себе рукой. Я не понимаю, как это может быть совпадением", – цитирует Рангника официальный сайт МЮ.

После 22-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 4-й строчке.

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