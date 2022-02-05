Манчестер Юнайтед приймав Мідлсбро в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

На початку поєдинку Кріштіану Роналду змарнував чудову нагоду, не реалізувавши пенальті, проте манкуніанці все ж відкрили рахунок у першому таймі – відзначився Санчо.

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Після перерви гості зуміли зрівняти рахунок. Була підозра, що гравець Мідлсбро підіграв собі рукою в епізоді, але рефері все ж зафіксував взяття воріт

Переможець вирішувався у серії пенальті, де влучнішими виявились гості. Мідлсбро став першим учасником 1/8 фіналу Кубка Англії.

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