Легенда Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гарі Невілл розповів, які неприємні миттєвості пережив під час перебування у Валенсії – цю команду він тренував на початку 2016 року.

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У Валенсії жартують, що за 100-річну історію команду тренували хороші тренери, погані, середні і… Гарі Невілл. Колишній захисник свого часу відгукнувся на пропозицію свого друга президента клубу Пітера Ліма, провів у команді менше чотирьох місяців і за погані результати був звільнений у березні 2016-го. За цей час одна з провідних іспанських команд зіграла в Ла Лізі 16 матчів і змогла здобути всього три перемоги.

"Я не працював достатньо, я не був підготовлений, – цитує Гарі Невілла Мarca. – Звичайно, почувався принижено поряд з тренерами інших команд. Пам’ятаю, як ми тричі грали з Атлетіком – у чемпіонаті й Лізі Європи. Мій візаві, Ернесто Вальверде, протягом ігор постійно змінював тактику, команда мінялася протягом матчу. Я відчув, що він на три голови вище за мене.

Так само було і з Дієго Сімеоне: під час гри він повністю перевершував мене – тактично, жестами і підказками гравцям.

З Луїсом Енріке взагалі вийшла ганьба. Барселона перемагала 5:0, але він не замінив Неймара, Мессі і Суареса. Нам забили ще двічі, а після матчу Енріке навіть не потиснув мені руку. Здається, він зробив мені послання, що я не на свому місці".

Гарі Невілл провів за Манчестер Юнайтед 400 матчів, за збірну Англії – 85 ігор. Був асистентом Роя Годжсона в збірній Англії, але після Валенсії більше нікого не тренував.

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