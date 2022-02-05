Кубок Англії 2021/22, 1/16 фіналу

Манчестер Юнайтед – Мідлсбро – 1:1 (серія пенальті – 7:8)

Голи: Санчо, 25 – Крукс, 64

Нереалізований пенальті: Роналду, 20 (Манчестер Юнайтед)

Вже на старті зустрічі манкуніанці могли вийти вперед, але удар Санчо прийняла на себе поперечка. Підопічні Рангніка досить активно діяли та отримали класний шанс вийти вперед на 20 хвилині – захисник збив Погба у штрафному. Втім, Роналду незвично для себе не реалізував пенальті, пробивши повз ворота.

Ярмоленко отримав проблеми з англійським законодавством через діяльність в Україні

Але нулі на табло залишались недовго. Санчо продовжував активно грати, не лише пробиваючи, але й підіграючи партнерам, та заслужив на свій гол. Джейдон отримав м'яч у штрафному від Бруну та з лівої пробив у дальній кут. Пізніше Фернандеш асистував Рашфорду, але Маркус перебував у офсайді.

Роналду ж почувався немов не у своїй тарілці та міг травмувати голкіпера суперників – Кріш пішов до кінця на передачу Рашфорда, яку перехопив воротар, та ногою зачепив суперника. На щастя, обійшлось лишень невеликим конфліктом.

У другому таймі Рашфорд та Роналду змарнували по моменту, після чого активізувався Мідлсбро. Хендерсон врятував після удару Крукса, але через кілька хвилин був безсилий – Мет буквально заніс м'яч у ворота. Відзначимо, що епізоді перед голом м'яч влучив у руку Вотермору.

WOULD YOU BELIEVE IT @mdrcrooks scores against the club he supports for @Boro! #EmiratesFACup pic.twitter.com/dgtNknW8c3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022

До фінального свистка команди не виявили сильнішого, тож гра перейшла в овертайми. У першому з них команди майже не створили моментів, тож відзначити можна лише травму Санчо, яка не дозволила йому продовжити гру. А от по перерві і Манчестер Юнайтед, і Мідлсбро, могли забити. Бруну замикав подачу Далота з флангу – м'яч пролетів над поперечкою (голкіпер міг зачепити сферу рукою).

Мідлсбро ж міг забити зусиллями Конноллі, але його удар в дотик зупинив Хендерсон. МЮ зачинив суперника на чужій половині поля, проте фінальна навала результату не принесла – гра перейшла у серію пенальті, в якій команди виконали по 8 ударів. Перемогу в підсумку святкував Мідлсбро – єдиного промаху припустився юний Еланга.

Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду