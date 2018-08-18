Рафаїлов: Фонсек дуже багато, ми навіть бачили портвейн "Фонсека" 

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів, що не розуміє, чому такий ажіотаж довкола його публікації в Фейсбуці після матчу з Брагою.

"Заява? Це не заява, заяви оголошують на мікрофон. Це просто моя думка, яку я висловив в соціальних мережах. Не знаю, чому вона викликала такий ажіотаж.

Рафаїлов – про свою публікацію у Facebook: Я мав на увазі те, що мав на увазі, те як я написав – так і є

Фонсека? Якби я хотів назвати цю людину, то я б його назвав. Фонсек дуже багато, ми навіть бачили портвейн "Фонсека" в дьюті фрі. Я не знаю, що у людей в головах.

Багато хто пророкували Зорі фіаско в двох матчах з Брагою. Тому я б не став пов'язувати це конкретно з однією людиною", – цитує гендиректора Зорі Football Hub.

До слова, сьогодні генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов у своєму Facebook написав:

"Чекаю не дочекаюсь коментарів від великого спеціаліста х#секи щодо проходу Браги".

Нагадаємо, головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека сказав, що Зоря не зможе пройти Брагу. Зауважимо, що колишнім місцем роботи керманича "гірників" була саме Брага.

Відзначимо, Зоря зіграла внічию у матчі-відповіді з Брагою 2:2, що дозволило луганцям пройти далі завдяки м'ячу на виїзді.

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