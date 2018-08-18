Рафаилов: Фонсек очень много, мы даже видели портвейн "Фонсека"

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, что не понимает, почему такой ажиотаж вокруг его публикации в Фейсбуке после матча с Брагой.

"Заявление? Это не заявление, заявления делают на микрофон. Это просто мое мнение, которое я высказал в социальных сетях. Не знаю, почему она вызвала такой ажиотаж.

Рафаилов – о своей публикации в Facebook: Я имел в виду то, что имел в виду, то как я написал – так и есть

Фонсека? Если бы я хотел назвать этого человека, то я бы его назвал. Фонсек очень много, мы даже видели портвейн "Фонсека" в дьюти фри. Я не знаю, что у людей в головах.

Многие пророчили Заре фиаско в двух матчах с Брагой. Поэтому я бы не стал связывать это именно с одним человеком", – цитирует гендиректор Football Hub.

К слову, сегодня генеральный директор Зари Сергей Рафаилов в своем Facebook написал:

"Жду не дождусь комментариев от большого специалиста х # Секи по прохода Браги".

Напомним, главный тренер Шахтера Пауло Фонсека сказал, что Заря не сможет пройти Брагу. Заметим, что прежним местом работы тренера "горняков" была именно Брага.

Отметим, Заря сыграла вничью в ответном матче с Брагой 2: 2, что позволило луганчанам пройти дальше благодаря мячу на выезде.

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