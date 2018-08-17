Рафаїлов: Чекаю коментарів від великого спеціаліста х#секи

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов жорстко відповів Фонсеці на прогноз, що "луганці" не пройдуть Брагу.

"Чекаю не дочекаюсь коментарів від великого спеціаліста х#секи щодо проходу Браги", – написав Сергій Рафаїлов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека сказав, що Зоря не зможе пройти Брагу. Зауважимо, що колишнім місцем роботи керманича "гірників" була саме Брага.

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За підсумком двоматчевого протистояння Зоря пройшла Брагу за рахунок більшої кількості голів на виїзді.