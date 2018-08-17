Суркіс привітав Зорю з виходом в плей-офф Ліги Європи

Президент Динамо Ігор Суркіс надіслав Зорі офіційний лист, в якому привітав луганську команду з виходом у наступний раунд Ліги Європи.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті опублікувала лист від президента Динамо Ігоря Суркіса, який привітав команду з виходом до плей-офф ліги Європи.

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Зокрема, Суркіс зазначив, що йому особливо приємно, що цьому успіху сприяли вихованці академії "біло-синіх", які зараз виступають у складі Зорі.

Нагадаємо, Зоря зіграла внічию у матчі-відповіді з Брагою 2:2, що дозволило луганцям пройти далі завдяки м'ячу на виїзді.

Перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи Зоря – РБ Лейпциг відбудеться в Україні 23-го серпня, матч-відповідь запланований на 30 серпня.

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