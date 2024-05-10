П'єр-Емерік Обамеянг дуже болісно переживав втрату надій виграти перший єврокубковий трофей у кар'єрі.

Обамеянг після Шахтаря був значно веселішим / Сайт "гірників"

Марсель 34-річного габонця у матчі-відповіді півфіналу ЛЄ розгромно поступився Аталанті (0:3) та завершив євросезон.

Аталанта – Марсель – 3:0 – відео голів та огляд півфіналу Ліги Європи

Відразу після фінального свистка Обамеянг гірко заплакав. Ветеран докладав величезних зусиль упродовж кампанії та з 10 голами фактично гарантував собі звання найкращого бомбардира ЛЄ. Добряче дісталося від форварда Марселя і Шахтарю – 2 голи та асист на стадії попереднього раунду плей-офф.

Нагадаємо, переможця цьогорічного розіграшу Ліги Європи визначать Аталанта та Байєр. Фінал відбудеться 22 травня на Авіва стедіум в Дубліні.

Аталанта вийшла у фінал Ліги Європи – Гасперіні виграв у Марселя дуель колишніх команд Маліновського