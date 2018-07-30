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Фонсека: Зоря не пройде Брагу

16:36 892 Читать на русском
Фонсека: Зоря не пройде Брагу
Юрій Вернидуб / Фото ФК Зоря

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека впевнений у поразці Зорі в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти португальської Браги.

"Мені здається, що Брага переможе.

Зоря – третя сила в Україні, але її рівень непорівнянний з Шахтарем або Динамо. Якби Брага грала в чемпіонаті України, то була б попереду луганчан, але позаду Динамо і Шахтаря", – цитує Фонсеку видання O Jogo.

Олександрія – Зоря – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Варто відзначити Паулу Фонсека очолював Брагу з 2015 по 2016 рік.

Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи Зоря – Брага відбудеться 9 серпня на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі.

Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеці

Теги
Зоря Зоря Брага Брага Ліга Європи Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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