Фонсека: Зоря не пройде Брагу

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека впевнений у поразці Зорі в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти португальської Браги.

"Мені здається, що Брага переможе.

Зоря – третя сила в Україні, але її рівень непорівнянний з Шахтарем або Динамо. Якби Брага грала в чемпіонаті України, то була б попереду луганчан, але позаду Динамо і Шахтаря", – цитує Фонсеку видання O Jogo.

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Варто відзначити Паулу Фонсека очолював Брагу з 2015 по 2016 рік.

Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи Зоря – Брага відбудеться 9 серпня на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі.

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