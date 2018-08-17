Рафаїлов – про свою публікацію у Facebook: Я мав на увазі те, що мав на увазі, те як я написав – так і є

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов оцінив шанси луганчан у поєдинках проти РБ Лейпциг та прокоментував свій коментар щодо Паулу Фонсеки, який він опублікував сьогодні.

"Шанси проти РБ Лейпциг? Знаєте, поки не пролунав фінальний свисток, шанси є у всіх команд, і у Зорі в тому числі. Те, що це сильний клуб, один з найсильніших клубів в Німеччині – це очевидно.

Зоря зіграє з РБ Лейпциг у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

За спиною у цієї команди стоїть такий монстр як Red Bull, з купою грошей. Ми знаємо, які заходи, які шоу підтримує ця компанія. Я трохи знайомий з їх політикою – вони скуповують всі молоді таланти в Європі, зверталися і до нас щодо Луніна. Зрозуміло, це буде дуже важка гра, але і попередні два матчі були для нас важкими.

Чи відповів мені щось Фонсека на мою сьогоднішню публікацію у Фейсбуці? Я не розумію, хто сказав чи зробив висновок, що це стосується цієї людини? Знаєте, лисиць, і псевдоспеціалістів, які пророкували невдачу Зорі в цьому двоматчевому протистоянні проти Браги було дуже багато. Мій пост в соцмережах був адресований усім їм, в тому числі і...

Я мав на увазі те, що мав на увазі. Те як я написав - так і є, – цитує Рафаїлова News One.

Нагадаємо, сьогодні генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов у своєму Facebook написав:

"Чекаю не дочекаюсь коментарів від великого спеціаліста х#секи щодо проходу Браги".

Нагадаємо, головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека сказав, що Зоря не зможе пройти Брагу. Зауважимо, що колишнім місцем роботи керманича "гірників" була саме Брага.

Відзначимо, Зоря зіграла внічию у матчі-відповіді з Брагою 2:2, що дозволило луганцям пройти далі завдяки м'ячу на виїзді.