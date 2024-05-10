"Ми бачили останні дві з половиною гри, де ми грали у просто прекрасний футбол. Це було настільки плавно, саме так, як ми це уявляли, коли ми виходили із захисту організовано та швидко. Кількість ударів була дуже високою.

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За ці дві з половиною гри ви дійсно могли почати бачити, над чим ми працювали разом. Навіть коментарі змінилися за цей час. Я ніколи не бачив, щоб щось змінювалося так швидко", – наводить слова Бьолі Evening Standard.

Зауважимо, що Челсі в останніх двох матчах змів Вест Хем (5:0), впевнено переміг Тоттенхем (2:0), а з Астон Віллою в 35-му турі АПЛ зіграв унічию (2:2), відігравшись впродовж зустрічі. Останні результати вивели лондонців на сьоме місце, а відставання від шостого Ньюкасла лише 2 очки.

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