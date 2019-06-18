Рабйо може опинитися у Ювентусі

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Адріен Рабйо отримав пропозицію про перехід до туринського Ювентуса.

"Стара синьйора" готова підписати скандального хавбека, повідомляє El Chiringuito.

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Рабйо може отримати 10 млн євро підйомних за перехід, а також матиме зарплату в розмірі 7 млн у євровалюті на рік. Раніше сам Рабйо назвав клуби, у які може перейти, зокрема, і Ювентус. Інші претенденти на 24-річного француза – Манчестер Юнайтед і Барселона. Також він може залишитись у ПСЖ через зміну спортивного директора парижан.

До слова, через конфлікт із босами французького гранда Адріен Рабйо не потрапляв до заявки "червоно-синіх" із грудня.

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