toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ ТРАНСФЕРИ

Рабйо може опинитися у Ювентусі

18:55 162 Читать на русском
Рабйо може опинитися у Ювентусі
Адріен Рабйо / Reuters

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Адріен Рабйо отримав пропозицію про перехід до туринського Ювентуса.

"Стара синьйора" готова підписати скандального хавбека, повідомляє El Chiringuito.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

Рабйо може отримати 10 млн євро підйомних за перехід, а також матиме зарплату в розмірі 7 млн у євровалюті на рік. Раніше сам Рабйо назвав клуби, у які може перейти, зокрема, і Ювентус. Інші претенденти на 24-річного француза – Манчестер Юнайтед і Барселона. Також він може залишитись у ПСЖ через зміну спортивного директора парижан.

До слова, через конфлікт із босами французького гранда Адріен Рабйо не потрапляв до заявки "червоно-синіх" із грудня.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

blog_ava
Юний Мессі став гравцем Діжона
06:30
3653
Теги
Трансфери Адріен Рабйо Адріен Рабйо Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери ПСЖ Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Італія Трансфери Ювентуса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Миколенко став трансферною ціллю Мілана, – Ді Марціо
    Італія — 15:043292 Миколенко став трансферною ціллю Мілана, – Ді Марціо
3
год
:
50
хв
Болівія
00:30
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук