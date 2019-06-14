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Рабйо може залишитись в ПСЖ через зміну спортивного директора парижан

12:27 183 Читать на русском
Рабйо може залишитись в ПСЖ через зміну спортивного директора парижан
Адріен Рабйо / Фото AP

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо продовжити захищати кольори парижан.

Адріен Рабйо має непогані шанси залишитись у паризькому клубі, повідомляє ESPN.

Рабйо повинен отримати премію, відібрану ПСЖ – рішення Ліги 1

Боси ПСЖ звільнили спортивного директора Антеро Енріке, в якого був конфлікт із 24-річним хавбеком. На місце Енріке парижани запросили легенду Мілана – Леонардо.

Відзначається, що новий спортивний директор підтримує хороші стосунки із матір'ю Андріена, та вискоко цінує талант гравця.

Нагадаємо, контракт Рабйо з ПСЖ завершується 30 червня. В минулому сезоні Ліги 1 Рабйо через конфлікт із тренерським штабом та спортивним директором провів лише 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Адріен Рабйо Адріен Рабйо Антеро Енріке Леонардо Араужо Леонардо Араужо
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