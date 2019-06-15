toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рабйо назвав клуби, у які може перейти

09:22 226 Читать на русском
Рабйо назвав клуби, у які може перейти
Адріен Рабйо / УЄФА

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо прокоментував своє можливе майбутнє.

"Ювентус переглядав мене і ми розмовляли про перехід. Манчестер Юнайтед? Так само, як минулого року, треба вирішувати. Скоро все дізнаєтесь", – цитує Рабйо The Sun.

Леонардо призначений спортивним директором ПСЖ

Цього літа у француза завершується контракт з ПСЖ і він може безкоштовно перейти в інший клуб. Раніше футболіста намагалась підписати Барселона, у якої стався конфлікт із керівництвом парижан.

Сам Рабйо висловив бажання покинути клуб, через що був відсторонений від першої команди.

Азар представлений у футболці Реала – більше фанів на Бернабеу зібрали лише Роналду та Кака

blog_ava
Ахметов не відпустить Тайсона в Інтернасьйонал, – ЗМІ
06:00
1418
Теги
Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Адріен Рабйо Адріен Рабйо Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
35
хв
Україна U-20
19:00
Південна Корея U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук