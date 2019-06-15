Рабйо назвав клуби, у які може перейти

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо прокоментував своє можливе майбутнє.

"Ювентус переглядав мене і ми розмовляли про перехід. Манчестер Юнайтед? Так само, як минулого року, треба вирішувати. Скоро все дізнаєтесь", – цитує Рабйо The Sun.

Леонардо призначений спортивним директором ПСЖ

Цього літа у француза завершується контракт з ПСЖ і він може безкоштовно перейти в інший клуб. Раніше футболіста намагалась підписати Барселона, у якої стався конфлікт із керівництвом парижан.

Сам Рабйо висловив бажання покинути клуб, через що був відсторонений від першої команди.

Азар представлений у футболці Реала – більше фанів на Бернабеу зібрали лише Роналду та Кака