Рабьо может оказаться в Ювентусе

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо получил предложение о переходе в туринский Ювентус.

"Старая синьора" готова подписать скандального хавбека, сообщает El Chiringuito.

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Рабьо может получить 10 млн евро подъемных за переход, а также будет зарабатывать 7 млн в евровалюте в год. Ранее сам Рабьо назвал клубы, в которые может перейти, в частности, и Ювентус. Другие претенденты на 24-летнего француза – Манчестер Юнайтед и Барселона. Также он может остаться в ПСЖ из-за смены спортивного директора парижан.

К слову, из-за конфликта с боссами французского гранда Адриен Рабйо не попадал в заявку "красно-синих" с декабря.

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