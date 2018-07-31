Пюель запевнив, що Магуайр буде грати за Лестер у наступному сезоні

Наставник Лестера Клюд Пюель впевнений, що захисник команди Харрі Магуайр залишиться у команді.

"Я впевнений в тому, що Магуайр буде виступати за Лестер в наступному сезоні. Мене зовсім не здивувала впевнена гра Харрі на ЧС-2018, адже ми бачили його прогрес у другій частині минулого сезону.

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Він грав прекрасно і довів це своїм виступом на міжнародній арені. Ми чекаємо його повернення та Джеймі Варді, бо вони – це і є Лестер", – розповів Пюель Sky Sports.

До слова, нещодавно Лестер відмовився продавати Магуайра в Манестер Юнайтед попри пропозицію у 72 млн євро від "червоних дияволів".

Нагадаємо, що в минулому сезоні Харрі провів за Лестер 44 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.

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