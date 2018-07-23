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Магуайр: Мені подобається в Лестері, але я хочу грати на найвищому рівні

19:01 76 Читать на русском
Магуайр: Мені подобається в Лестері, але я хочу грати на найвищому рівні
Харрі Магуайр / Фото ФК Лестер

Захисник Лестера Харрі Магуайр не виключає можливості змінити клуб.

"Будь-який гравець хоче грати на найвищому рівні. Я тільки повернувся з чемпіонату світу, де насолоджувався великими матчами. Виступ на найвищому рівні мене мотивував.

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Я чудово себе почуваю в Лестері, я дуже радий грати за клуб. Але я – амбітна людина. Як і інші футболісти, хочу грати на найвищому рівні", – цитує Магуайра видання The Sun.

Нагадаємо, захисник Лестера разом зі збірною Англії дійшов до півфіналу чеміпонату світу-2018, де команда "трьох левів" поступилась Хорватії (1:2).

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Теги
Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Харрі Магуайр Харрі Магуайр
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