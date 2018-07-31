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Пюэль заверил, что Магуайр будет играть за Лестер в следующем сезоне

14:27 22 Читати українською
Пюэль заверил, что Магуайр будет играть за Лестер в следующем сезоне
Харри Магуайр / Getty images

Наставник Лестера Клод Пюэль уверен, что защитник команды Харри Магуайр останется в команде.

"Я уверен в том, что Магуайр будет выступать за Лестер в следующем сезоне. Меня совсем не удивила уверенная игра Харри на ЧМ-2018, ведь мы видели его прогресс во второй части прошлого сезона.

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Он играл прекрасно и доказал это своим выступлением на международной арене. Мы ждем его возвращения и Джейми Варди, потому что они - это и есть Лестер", – рассказал Пюэль Sky Sports.

К слову, недавно Лестер отказался продавать Магуайра в Манестер Юнайтед несмотря на предложение в 72 млн евро от "красных дьяволов".

Напомним, что в прошлом сезоне Харри провел за Лестер 44 матча, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

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Англия Трансферы Чемпионата Англии Клод Пюэль Клод Пюэль Харри Магуайр Харри Магуайр Лестер Сити Лестер Сити
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