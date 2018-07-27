Лестер відмовився продати Магуайра Манчестер Юнайтед

Захисник Лестера Харрі Магуайр, скоріш за все, залишиться в клубі.

Керівництво Лестера відмовилось від пропозиції Манчестер Юнайтед щодо трансферу Харрі Магуайра, повідомляє Daily Mirror.

За інформацією видання, "червоні дияволи" пропонували за 25-річного захисника 72 млн євро.

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Наставник "лисиць" Клод Пюель вважає Магуайра одним з ключових гравців і готовий відхилити будь-які пропозиції щодо його трансферу.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Харрі провів за Лестер 44 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.

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