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Лестер відмовився продати Магуайра Манчестер Юнайтед

18:08 463 Читать на русском
Лестер відмовився продати Магуайра Манчестер Юнайтед
Харрі Магуайр / Фото ФК Лестер

Захисник Лестера Харрі Магуайр, скоріш за все, залишиться в клубі.

Керівництво Лестера відмовилось від пропозиції Манчестер Юнайтед щодо трансферу Харрі Магуайра, повідомляє Daily Mirror.

За інформацією видання, "червоні дияволи" пропонували за 25-річного захисника 72 млн євро.

Магуайр: Мені подобається в Лестері, але я хочу грати на найвищому рівні

Наставник "лисиць" Клод Пюель вважає Магуайра одним з ключових гравців і готовий відхилити будь-які пропозиції щодо його трансферу.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Харрі провів за Лестер 44 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.

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