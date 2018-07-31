Моурінью вважає босів МЮ скнарами: він витратив 433 млн за 3 роки

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прямо натякнув керівництву клубу, що воно – занадто жадібне.

За 10 днів до закриття трансферного вікна на Туманному Альбіоні Моурінью не вистачає щонайменше двох гравців. Однак він сумнівається, що боси МЮ задовольнять його трансферні бажання.

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"Декілька місяців тому я вручив керівництву шорт-лист із п'яти футболістів, але жоден з них не був придбаний. Зараз я б хотів отримати двох нових гравців, та сумніваюсь, що це можливо. Очікую, що хоча б один трансфер буде реалізовано", – вибухнув португальський наставник після розгромної поразки від Ліверпуля на МКЧ.

Моурінью завуальовано "уколов" віце-президента МЮ Еда Вудворда, який відповідає за трансферну політику "манкуніанців". Однак, якщо звернути увагу на витрати "червоних дияволів" при Моурінью, його скиглення виглядають трохи безпідставними.

На фото: Жозе Моурінью та Ед Вудворд

Лише цього літа Манчестер Юнайтед виклав 83 мільйони євро на підписання трьох футболістів: Фред (Шахтар, 59), Далот (Порту, 22), Грант (Сток, 2). Серед європейських клубів "червоні дияволи" посідають 11-те місце за витратами, а в АПЛ – третє. Лише Ліверпуль (195) та Вест Хем (95) випереджають команду Моурінью.

"Наш склад не перебуває на рівні таких команд, як Челсі чи Ліверпуль. МЮ потрібні трансфери, щоб боротись за титул", – сказав нещодавно Моурінью, який за три роки біля керма манкуніанського клубу витратив на придбання нових гравців 433 (!) млн євро. За цей період лише шість команд – Ман Сіті (601), Барселона (572), Ювентус (571), ПСЖ (561), Челсі (450) та Ліверпуль (449) – "транжирили" більше коштів.

На фото: витрати МЮ в еру Моурінью

Найбільш коштовними покупками МЮ в еру Моурінью були Погба (105 млн) та Лукаку (85). За француза були викладені рекордні кошти на той час, але для Моурінью це – не показник. Хоча клуб також може справедливо дорікнути португальцеві у невмінні використовувати того ж таки Погба, чи Мхітаряна, який був придбаний за 42 млн євро, а потім обміняний на Санчеса.

Британські ЗМІ вангують, що два футболісти, яких не вистачає Моурінью для повного щастя, це – Вілліан та Магуайр. Лестер вже відкинув першу пропозицію у 72 млн євро щодо оборонця, який став одним з відкриттів ЧС-2018. МЮ доведеться збільшувати ставки та, можливо, навіть бити трансферний рекорд. Досі найдорожчим захисником світу вважається ван Дейк, який перебрався у Ліверпуль за 75 млн фунтів. Натомість Вілліан може обійтись "манкуніанцям" у 70 млн євро, всього-на-всього... як для Моурінью.

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