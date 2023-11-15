Міністерство молоді та спорту України на своєму сайті оновило перелік осіб, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після завершення його дії.

Ребров вирішив долю форварда Динамо на матч з Італією – наставник молодіжної збірної України розкрив усі карти

До списку потрапили 304 особи, серед яких одразу 5 представників збірної України – Артем Довбик (Жирона), Анатолій Трубін (Бенфіка), Михайло Мудрик (Челсі) та Ілля Забарний (Борнмут). Окрім них продовжують залишатися у переліку Владислав Кулач (Зіря), Сергій Булеца (Заглембє) та Артем Громов (вільний агент), а також екс-тренер збірної України з фізпідготовки Іван Баштовий та батько Віктора Циганкова – Віталій.

Серед свіжих імен – нещодавні втікачі: Олександр Роспутько з молодіжної команди Шахтаря та два представники Кривбаса – Роман Лопатін та Роман Медведєв. Ознайомитись з повним переліком порушників можна за посиланням.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірна таблиця, результати і календар матчів