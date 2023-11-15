Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте обновило перечень лиц, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после завершения его действия.

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В список попали 304 человека, среди которых сразу 5 представителей сборной Украины – Артем Довбик (Жирона), Анатолий Трубин (Бенфика), Михаил Мудрик (Челси) и Илья Забарный (Борнмут). Кроме них продолжают оставаться в списке Владислав Кулач (Зира), Сергей Булеца (Заглембе) и Артем Громов (свободный агент), а также экс-тренер сборной Украины по физподготовке Иван Баштовой и отец Виктора Цыганкова – Виталий.

Среди свежих имен – недавние беглецы: Александр Роспутько из молодежной команды Шахтера и два представителя Кривбасса – Роман Лопатин и Роман Медведев. Ознакомиться с полным перечнем нарушителей можно по ссылке.

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