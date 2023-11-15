"Виклик отримали декілька нових футболістів, щоб ми могли познайомитися з ними. Зокрема, гравці 2002 року народження, адже ми маємо починати викликати також молодших футболістів для отримання досвіду. Тож хочемо перевірити їх. Ми стежимо за гравцями з усього світу.

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Також є Владислав Ванат, який приїжджає з національної збірної. Я спілкувався з Сергієм Ребровим, який сказав, що він не буде грати у цьому вікні, тож отримає таку можливість з нами. Важливо, що Ванат буде з нами. Ми хочемо знати гравців краще. Так, ми бачимо, що вони показують в матчах за клуб, але, можливо, можемо спробувати щось інше. Дуже важливо мати власне бачення ситуації", – сказав Мельгоса у коментарі Суспільне Спорт.

До слова, Ванат раніше отримав виклик у молодіжну збірну України і потрапив у резерв національної команди.

Нагадаємо, попереду у підопічних Мельгоси поєдинки зі збірними Люксембургу (17 листопада) та Азербайджану (21 листопада). Після 3-х турів "синьо-жовті" йдуть у турнірній таблиці групи F першими, набравши 9 очок.

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