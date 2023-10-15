Жіноча команда Кривбаса в рамках боротьби за потрапляння у груповий турнір Ліги чемпіонів 6 та 9 вересня зіграла два матчі – проти Парижа (0:4) та Лінчепінга (0:3) відповідно. Обидва поєдинки відбулись у Швеції.

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За повідомленням KDK, після цих матчів в Україну не повернулись два представники криворізького клубу. Мова про SMM-фахівця Романа Лопатіна (який раніше працював прес-аташе Олімпіка) та фотографа Романа Медведєва.

Зазначається, що Кривбас цій втечі ніяк не сприяв. Навпаки, криворізький клуб щодо вищезгаданого інциденту звернувся у поліцію, в Міністерство молоді та спорту України та до прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно схожу схему використав півзахисник Шахтаря U-19 Олександр Роспутько, який після перемоги над Антверпеном у Юнацькій лізі УЄФА "загубився" у Брюсселі і "виплив" в Російській Федерації, де попросив притулку.

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