АПЛ оштрафувала Фулхем на 75 тисяч фунтів стерлінгів за порушення правил реєстрації гравців під час підписання вінгера Фабіу Карвалью.

Карвалью приєднався до академії Фулхема з Белхем Блейзерс у грудні 2014 року. Фабіу встиг зіграти 44 матчі за першу команду "дачників", перш ніж пішов у Ліверпуль влітку 2022.

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Як інформує The Athletic, у 2015 році керівництво Фулхема уклало з аматорським клубом офіційну угоду, що заборонено правилами. Ця угода давала Белхему право на компенсацію після того, як Карвалью дебютував у першій команді Фулхема проти Саутгемптона в травні 2021 року, а також після трансферу гравця в Ліверпуль у 2022 році.

Белхем не підпадає під визначення "трансферний клуб", як це описується в правилах АПЛ. Правила не допускають виплати будь-яких сум Белхему, якщо тільки якийсь виняток не погоджено з АПЛ. Фулхем запитував у Прем'єр-ліги схвалення на реєстрацію цього винятку, але в грудні 2022 року і в січні 2024 року його було відхилено.

Крім штрафу, Фулхему тепер можуть заборонити реєструвати будь-яких гравців академії, які раніше були зареєстровані в інших клубах протягом шести місяців. Ця заборона буде активована в разі повторної провини протягом одного року.

Нинішній сезон Карвалью проводить за Халл Сіті на правах оренди.

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