Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч залишився розлючений роботою арбітра у поєдинку 24-го туру УПЛ проти Ворскли. Наставник вважає, що за жорсткий підкат проти Судакова, який призвів до травми, можна було покарати карткою гравця Ворскли.

"Маю сказати, що у випадку з такими гравцями, як Судаков, суперники завжди намагаються кинути йому виклик, сфолити на ньому, і ви бачили перший тайм – такі фоли потрібно передивитися. Дивіться, ми граємо у футбол заради таких гравців, і в нас їх багато, таких виконавців, які можуть красиво грати у футбол. І нам потрібно їх захищати, не допускати "вбивчих" підкатів та іншого, на що ніяк не реагують, адже ми повинні захищати футбол.

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І це те, чого я прошу: захищати футбол. І в цьому питання. А потім я чую від усіх вас про це. Так, він травмувався. І чи вам подобається, що він травмувався, один з найважливіших гравців збірної України? Я не кажу, що проти нього не можна робити підкати. Звісно, можна. Ми граємо в жорстку гру, але в жорстких іграх існують межі.

Я сьогодні хотів бачити ці межі, а не таку червону картку, яку ми отримали, коли Зубков намагався відібрати м’яч на підбиранні. Це не захист гри, це її руйнування. Це те, що я хотів сказати, більше мені нема чого додати", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

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