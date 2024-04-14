Шахтар міг повести в рахунку на 5-й хвилині, але Сікан не зміг замкнути скидку на дальній стійці. Данило виправився на 22-й хвилині. Кевін розігнав атаку лівим флангом та віддав у центр, набігаючий Зубков пробив, але Ісенко відбив. На його нещастя, м'яч відскочив прямо на Сікана (рикошет від захисника допоміг), а нападник легко забив.

Шахтар домучив перемогу над Ворсклою в матчі УПЛ та відірвався від Динамо – вилучення Зубкова, магія Судакова і Кевіна

Кевін міг оформити класний асист, але Зубков просто не влучив по м'ячу. Ще одну спробу Сікана в останню мить заблокував Пердута. У другому таймі Зубков отримав пряму червону – Олександр намагався випередити Ісенка, який стрибнув за м'ячем та влучив ногою в голову воротарю Ворскли. Втім, моментів після цього фактично і не було, тож Шахтар втримав перемогу.