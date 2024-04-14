"Должен сказать, что в случае с такими игроками, как Судаков, соперники всегда пытаются бросить ему вызов, сфолить на нем, и вы видели первый тайм – такие фолы нужно пересмотреть. Смотрите, мы играем в футбол ради таких игроков, и у нас их много, таких исполнителей, которые могут красиво играть в футбол. И нам нужно их защищать, не допускать "убийственных" подкатов и прочего, на что никак не реагируют, ведь мы должны защищать футбол.

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И это то, чего я прошу: защищать футбол. И в этом вопрос. А потом я слышу от всех вас об этом. Да, он травмировался. И вам нравится, что он травмировался, один из важнейших игроков сборной Украины? Я не говорю, что против него нельзя делать подкаты. Конечно, можно. Мы играем в жесткую игру, но в жестких играх существуют границы.

Я сегодня хотел видеть эти границы, а не такую красную карточку, которую мы получили, когда Зубков пытался отобрать мяч на подборе. Это не защита игры, это ее разрушение. Это то, что я хотел сказать, больше мне нечего добавить", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

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