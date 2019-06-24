ПСЖ запропонував МЮ обмін Неймара на Погба – неочікувана відповідь англійців

Європейські гранди обговорили імовірність трансферу двох зірок.

Парижани запропонували "червоним дияволам" обмін бразильського форварда на французького хавбека, інформує Independent.

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Втім, керівництво Манчестер Юнайтед вирішило відмовитися від подібного бартеру. Англійців турбує непомірна зарплатня Неймара (900 тисяч фунтів на тиждень), крім того, вони не готувалися до відходу Погба в найближче трансферне вікно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до Поля Погба з боку Ювентуса і Реала. Неймар, в свою чергу, прагне повернутися до каталонської Барселони.