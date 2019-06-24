toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПСЖ запропонував МЮ обмін Неймара на Погба – неочікувана відповідь англійців

16:54 1520 Читать на русском
ПСЖ запропонував МЮ обмін Неймара на Погба – неочікувана відповідь англійців
Неймар і Погба / Bleacher Report

Європейські гранди обговорили імовірність трансферу двох зірок.

Парижани запропонували "червоним дияволам" обмін бразильського форварда на французького хавбека, інформує Independent.

Гарі Невілл радить Сульшеру зважитися на складні рішення у Манчестер Юнайтед

Втім, керівництво Манчестер Юнайтед вирішило відмовитися від подібного бартеру. Англійців турбує непомірна зарплатня Неймара (900 тисяч фунтів на тиждень), крім того, вони не готувалися до відходу Погба в найближче трансферне вікно.

Кавані: Я розмовляв з Неймаром про ситуацію, що склалася в ПСЖ, він знає, що треба робити

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до Поля Погба з боку Ювентуса і Реала. Неймар, в свою чергу, прагне повернутися до каталонської Барселони.

blog_ava
Аргентина перемогла Катар і вийшла в 1/4 фіналу Копа Амеріка: тактичні проблеми і прогрес "альбіселесте", фактор Мессі
03:57
3863
Теги
Англія Поль Погба Поль Погба Неймар Неймар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
19
хв
Чилі
02:00
Уругвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук