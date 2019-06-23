Кавані: Я розмовляв з Неймаром про ситуацію, що склалася в ПСЖ, він знає, що треба робити

Одноклубник Неймара по ПСЖ Едінсон Кавані прокоментував можливий відхід бразильця.
"Я розмовляв з Неймаром про ситуацію, що склалася, ще у Франції. Зараз, під час Кубка Америки, ми не спілкувалися. З огляду на те, що відбувається, я б сказав, що він точно знає, що йому потрібно робити.
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Знаю, що у Неймара непростий час. У нього є харизма, він здатний рухатися вперед. Сподіваюся, він одужає. Бажаю йому всього найкращого і якнайшвидшого одужання", – цитує Кавані Paris United.
Нагадаємо, Неймар не задоволений етапом своєї кар'єри в ПСЖ та не збирається повертатись у французький клуб. Головним претендентом на бразильця є Барселона.
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