Гарі Невілл радить Сульшеру зважитися на складні рішення у Манчестер Юнайтед

Екс-оборонець англійського Манчестер Юнайтед, а нині – телеексперт Гарі Невілл поділився рекомендаціями з головним тренером манкуніанців Уле Гуннаром Сульшером.

"Коли я починав у першій команді, були гравці на кшталт Пола Інса та Роя Кіна, тому один невдалий пас вважався абсолютним злочином. Нині в Манчестер Юнайтед немає таких опікунів. Зовсім. Є кілька хороших професіоналів, як-от Хуан Мата, Андер Еррера, поки він був у команді, та Скот Мактомінай – хороший хлопець, який хоче грати у футбол. Та не думаю, що вони мають вплив у роздягальні й це серйозна проблема.

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Я люблю Уле повністю. Та він повинен позбутися усіх, хто на його думку, не відповідає принципам Манчестер Юнайтед. Пам'ятаю я навідався до Маурісіо Почеттіно, коли він очолив Тоттенхем. У нього була дошка з двома стовпчиками – тими, з ким він хоче працювати, і тими, з ким не хотів би. Подивіться на Тоттенхем зараз. Він проробив відмінну роботу разом із тим, хто підтримував його кадрові зміни в перші 2-3 роки.

Та він повинен був прийняти кілька жорстких рішень, а клуб повинен був витратити гроші, щоб цей процес відбувся правильно. Саме так має зробити Юнайтед", – цитує Невілла Goal.

Відзначимо, що наразі МЮ поводиться спокійно на трансферному ринку. Команду покинув лише Андер Еррера, а перебрався на Олд Траффорд колишній півзахисник Суонсі Деніел Джеймс.