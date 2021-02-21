"У першому таймі треба було реалізовувати свої нагоди. Моменти, аби забити гол, ми мали. Гра йшла до другого гола. Пропустили з пенальті, якого, вважаю, не було. Візьміть будь-яку гру з Wyscout, у кожній можна знайти хоча б один момент, щоб поставити такий пенальті.

Моторошне зіткнення Корнієнка і Бандури у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

Суперник добре виходив з-під пресингу, грав у один-два дотики. Нам довелось багато грати у відборі, футболісти верхньої п’ятірки виконали великий об’єм роботи, тому зробив низку замін, аби освіжити гру в атаці. Але після другого пропущеного м’яча з такою командою, як Шахтар, нам було важко", – цитує Федика офіційний сайт Руха.

Додамо, що львів'яни ділять останню сходинку з Минаєм – у обох новачків УПЛ по 10 очок.

Шахтар з проблемами і пенальті обіграв передостанню команду УПЛ, наздогнавши Динамо