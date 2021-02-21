Друга спроба чинних чемпіонів переграти львівський клуб, з яким втратили очки у першому колі (1:1). Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Рух на "Футбол 24", стартував о 17:00. Донеччани після втрати очок з Колосом відпустили Динамо на 3 очки, але згодом впевнено обіграли Маккабі в ЛЄ. Львів'яни стримали 5 команду сезону Ворсклу (1:1), однак їм усе ще загрожує зона вильоту.

Шахтар – Рух: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший момент і удар у матчі трапився на 8 хвилині. Крутий розіграш Руха зі свого воротарського, у кілька швидких передач перевели до чужого штрафного. Атаку завершував Кухаревич, який відкрився на межі офсайду, але пробив і повз Трубіна, і повз ворота. А вже у наступній атаці Шахтар покарав. Марлос розрізав захист своїм кинжальним пасом, після чого Тете спокійно закотив у порожні, розібравшись з Бандурою. Ще один перспективний удар львів'ян, але і здалеку мінімальний промах. Кухаревич тонко грає у стіночку з партнером, є черговий прохід у карну зону "гірників", ось тільки підсумок – лише кутовий з ударом Федорчука з офсайду і сейвом Трубіна, який не запишуть до статистики.

Федик висловлює претензії до суддівства. Мовляв, в одному епізоді жовта його підопічному Кухаревичу, а в іншому за "те саме" – мовчання арбітра. Рух намагається конкурувати за відсотком володіння м'ячем, але це фактично на руку команді Каштру. Коноплянка кілька разів непогано вривається у зоні лівого інсайда, Марлос і Мораєс теж загострюють стабільно. І знову цікаво комбінують гості. Климчук дарма намагався з хорошої позиції закотити у порожні через пас на партнера, але і так офсайд.

А цього разу правий вінгер борця за виживання ідеально закрутив з флангу – форвардові молодіжної збірної України Кухаревичу, який ефектно замикав у падінні, мінімально не вистачило прицілу. Климчук ще й ледь не втік у контратаку. Ну, принаймні посадив Додо на жовту. За ударами рівновага (3:3), але у Шахтаря всі спроби були влучними, а суперник жодного разу не навантажив Трубіна. Класно розіграна комбінація на лівому фланзі. Корнієнко знайшов пасом Тете, перший відвертий промах Шахтаря аж на 43 хвилині. Степаненка вже у перерві замінив Майкон. Несподівано, але варто розуміти це як відпочинок у складному графіку між матчами з Маккабі?

Відразу двічі один і той самий епізод перевіряє VAR – спочатку за кадром, а згодом і біля поля. Карасюк у боротьбі на стандарті злегка притримав Вітао, бразильський центрбек красиво завалився на газон. Балакін все-таки міняє своє початкове рішення і вважає, що це пенальті. Епізод із розряду " та таких десяток за гру буває". Майкон реалізував 11-метровий дуже легко. Після перерви на полі тільки донецький колектив.

Федик відразу після пенальті на 2:0 зняв своє атакувальне тріо. Швидко викинув Рух білий прапор. Жодного удару за другий тайм, відсоток володіння впав на 8 пунктів. Пропорція 60 на 40 уже значно звичніша для матчів Шахтаря проти аутсайдерів. З іншого боку "гірники" дуже важко створюють моменти навіть за такої формальної переваги. Гості прокинулися лише на 85 хвилині. Лях навісив, Кондраков пробив над воротами.

На фініші ще й Бандура ще й червону картку отримав на 90+6. Голкіпер гостей влетів у Корнієнка за межами штрафного, Балакіну знову допоміг VAR. У ворота вимушено став польовий гравець – захисник Зец, але проявити себе в новій ролі уже не дуже встиг. Цікаво, що оманди переграли 4 хвилин понад додані 3. До матчу Динамо проти Десни Шахтар, який набирає 33 очки, виходить на перше місце завдяки кращим додатковим показникам. Рух за тим же принципом випереджає останній у таблиці Минай – в обох аутсайдерів по 10 балів.