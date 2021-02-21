"Гірники" вийшли вперед вже на 9 хвилині. Марлос вивів Тете на рандеву з Бандурою, і молодий бразилець без проблем розібрався з голкіпером Руха. Шахтар у спокійному темпі продовжив після перерви. Донеччани подвоїли перевагу завдяки пенальті. Карасюк притримав Вітао під час стандарту, і VAR підказав Миколі Балакіну призначати пенальті – Майкон чітко реалізував вирок.

Шахтар з проблемами і пенальті обіграв передостанню команду УПЛ, наздогнавши Динамо

Кінцівка була затьмарена моторошним зіткненням Бандури і Корнієнка. Воротар Руха жорстко налетів на захисника Шахтаря і побачив перед собою червону картку. Замін не залишилось, тому словенцю Давіду Зецу довелося на кілька секунд приміряти голкіперський светр.