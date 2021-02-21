"В первом тайме надо было реализовывать свои возможности. Моменты, чтобы забить гол, мы имели. Игра шла до второго гола. Пропустили с пенальти, которого, считаю, не было. Возьмите любую игру с Wyscout, в каждой можно найти хотя бы один момент, чтобы поставить такой пенальти.

Жуткое столкновение Корниенко и Бандуры в видеообзоре матча Шахтер – Рух – 2:0

Соперник хорошо выходил из-под прессинга, играл в одно-два касания. Нам пришлось много играть в отборе, футболисты верхней пятерки выполнили большой объем работы, поэтому сделал ряд замен, чтобы освежить игру в атаке. Но после второго пропущенного мяча с такой командой, как Шахтер, нам было тяжело", – цитирует Федыка официальный сайт Руха.

Добавим, что львовяне делят последнюю строчку с Минаем – у обоих новичков УПЛ по 10 очков.

Шахтер с проблемами и пенальти обыграл предпоследнюю команду УПЛ, догнав Динамо