Прийма може перейти у Шахтар Солігорськ

Захисник Зорі Василь Прийма близький до того, щоб продовжити кар'єру в чемпіонаті Білорусі.

Оборонець Василь Прийма, якого Зоря у грудні перевела у дубль, веде перемовини щодо трансферу у білоруський Шахтар, стверджує Sport Arena.

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Солігорських "гірників" тренує Сергій Ташуєв, який працював з Приймою у донецькому Металурзі. У поточному сезоні Василь відіграв у футболці Зорі лише п'ять матчів.

Нагадаємо, Прийма перейшов у луганську Зорю влітку 2017 року. До команди Вернидуба захисник виступав за донецький Металург, італійські Торіно та Фрозіноне.

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