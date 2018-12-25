Зоря більше не розраховує на Прийму

Захисник Зорі Василь Прийма найближчим часом покине луганську команду. Про це повідомив генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Що стосується Василя Прийми, то він досить кваліфікований футболіст, грав в непоганих клубах. Але по низці причин, можливо, через втому або зниження вимог до себе, він значно знизив свою майстерність і перестав потрапляти до складу.

Іноземні клуби проявляють інтерес до гравців Зорі – клуб отримав пропозиції

А в ті моменти, де тренер йому все ж довірив місце в основі, навіть з боку було видно, що Василь не показував той рівень гри, якого від нього чекали. Гравець був переведений в дубль, а його агенту було поставлене завдання шукати новий клуб", – цитує Рафаїлова прес-служба луганців.

Нагадаємо, Василь Прийма перейшов у луганську Зорю влітку 2017 року. До команди Вернидуба захисник виступав за донецький Металург, італійські Торіно та Фрозіноне.

"Мене зачепили слова президента", – Вернидуб розповів, чому вирішив залишитись у Зорі попри заяву про відставку